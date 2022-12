N-VA vraagt ontslag De Croo na uitgelekte Whatsappberichten, Jong VLD hekelt “broddelwerk” en eist transparantie van premier

Premier Alexander De Croo ligt onder vuur. Uit gelekte Whatsappberichten zou blijken dat zijn kabinet de allereerste versie van de begroting van De Bleeker wel degelijk had goedgekeurd. Toen bleek dat die teksten niet spoorden met de verklaringen van premier, moest de toenmalige staatssecretaris opstappen. Oppositiepartij N-VA had de premier vandaag graag aan de tand gevoeld in de parlementaire Commissie Financiën en vraagt zijn ontslag. De meerderheidspartijen achten de aanwezigheid van De Croo echter niet nodig.

Knack schrijft dat het kabinet van De Croo op woensdag 9 november om 17.23 uur twee Whatsappberichten stuurde naar de begrotingsverantwoordelijke van toenmalig staatssecretaris Eva De Bleeker over de aanpassingen in de teksten. “Is dus ok voor ons” en “Merci voor de aanpassingen”.

Achteraf bleek dat de aanpassingen erin bestonden dat de begroting er in 2023 1,3 miljard euro en in 2024 1,7 miljard euro slechter aan toe was. De reden was dat De Bleeker de btw-verlaging op energie wel meepakte, maar de accijnshervorming die die moest compenseren niet. Omdat die nog niet afgesproken was. Maar daarmee sprak ze de beleidsverklaring van De Croo tegen. N-VA sprong daar onmiddellijk op. Open VLD ruilde daarop De Bleeker in voor Alexia Bertrand.

Kris Van Cauter, ex-adviseur van De Bleeker, bevestigt aan Knack de authenticiteit van de berichten. Als blijkt dat die berichten echt zijn, dan zit De Croo met een knoert van een probleem. Dan zou hij gelogen hebben in de Kamer, want hij heeft het bestaan van die berichten altijd ontkend.

Oppositiepartij N-VA sommeert de premier dan ook naar de Kamercommissie Financiën en Begroting om klare wijn te schenken over de berichtgeving. “Als de premier spreekt, gaan we ervan uit dat hij de waarheid spreekt. Nu blijkt dat zijn uitspraken over de opmaak van de begroting niet waar zijn. Dat is in een democratie onaanvaardbaar. Om dit uit te klaren vorderen wij de premier deze namiddag naar de commissie Financiën”, aldus N-VA-fractieleider Peter De Roover. Die vraag werd bijgetreden door Vlaams Belang en PVDA.

“Premier is de enige die klaarheid kan schenken”

Het kabinet van de premier blijft bij zijn eerdere versie, namelijk dat het via de “geijkte communicatieweg” heeft laten weten dat de cijfers over de btw en de accijnzen niet klopten. In een van de Whatsapp’jes valt te lezen “Is dus ok voor ons”, maar volgens het kabinet slaat dat op een ander thema, namelijk het luik farma en sociale zekerheid, en dus niet op de interpretatie van de btw en de accijnzen.

De premier hoefde uiteindelijk niet naar de commissie af te zakken. Net als verschillende parlementsleden van de meerderheid verwees commissievoorzitster Marie-Christine Marghem naar het Kamerreglement, waardoor de eerste minister niet naar de commissie Financiën en Begroting kan worden gevorderd. “Het gaat om een politieke communicatie die niet rechtstreeks gelinkt is aan deze commissie”, zei Marghem.

De oppositie was het duidelijk oneens met die interpretatie. “Het gaat om de communicatie van de premier. Hij is de enige die klaarheid kan schenken”, vond Sander Loones (N-VA). Overigens werden ook al twee interpellaties aan de premier ingediend over hetzelfde thema. Hoe en wanneer die aan bod komen, wordt woensdag besproken tijdens de conferentie van voorzitters.

Jong VLD vraagt transparantie van premier De Croo

De jongerenafdeling van Open VLD is niet te spreken over de gang van zaken in het begrotingswerk van de federale regering, en de discussie over de Whatsappberichten die dinsdag opnieuw aan de oppervlakte verscheen. Jong VLD eist dat premier De Croo het parlement en het partijbestuur van de Vlaamse liberalen “correct en transparant informeert”, zo luidt een tweet van de jonge liberalen dinsdag.

Jong VLD verwijst onder meer naar de onthouding van het Rekenhof om een oordeel te vellen over de jaarrekening van de federale staat voor 2021. Een andere doorn in het oog is het tekort op de begroting - het grootste binnen de Europese Unie. Daar kwam dinsdag opnieuw de discussie bij over de Whatsappberichten voorafgaand aan het indienen van de begroting, die nadien weer werd bijgestuurd omwille van de “materiële fout” rond de kost van de verlaagde btw op energie en de accijnshervorming.

“Rekenhof die jaarrekening weigert te bespreken. Begrotingsbesprekingen die via WhatsApp verlopen. En een begrotingstekort van meer dan 33 miljard euro. Eén ding is alvast duidelijk: het begrotingswerk is in ons land al jaren broddelwerk. Toekomstige generaties verdienen beter”, luidt het scherp in de tweet van Jong VLD. “We eisen dat Alexander De Croo asap het parlement en partijbestuur van Open VLD correct en transparant informeert.”