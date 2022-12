Zweet als medicijn tegen WK-ontgoocheling: Romelu Lukaku werkt als een beest om zich klaar te stomen voor de topper tegen Napoli

Romelu Lukaku is weer op training verschenen bij zijn club Inter en volgens La Gazzetta dello Sport helpt het keiharde werk om de WK-teleurstelling te vergeten. De vroege exit was voor Lukaku extra frustrerend: enerzijds kon hij weinig spelen, anderzijds miste hij in de beslissende match tegen Kroatië enkele unieke kansen. De focus van Lukaku ligt nu op de topper tegen Napoli op 4 januari. Zeker omdat de Argentijn Lautaro Martinez na het WK pas eind december weer in Milaan zou zijn.

Romelu Lukaku kan weer lachen en focussen op de toekomst. Afgelopen weekend trok de Belgische spits voor het eerst in 43 dagen nog eens het shirt van zijn club Inter aan voor een trainingssessie. Na een hamstringblessure revalideerde keihard om klaar te zijn voor het WK en beleefde hij een teleurstellend avontuur in Qatar.

Vandaag zijn er beelden van een lachende Lukaku, die volgens de Gazzetto dello Sport “keihard werkt” om zich klaar te stomen voor de topper tegen Napoli. Dat werk helpt hem ook om de teleurstelling van het WK te vergeten.

De minivakantie op de Seychellen, gevolgd door een trip naar Dubai – waar hij werkte met zijn persoonlijke trainer Johan Gerets – hebben deugd gedaan. Afgelopen vrijdag nam hij het vliegtuig naar Milaan. De blik kan weer op de toekomst gericht worden.

La Gazzetta meent dat Lukaku, die op het WK in twee invalbeurten 54 minuten verzamelde, tegen begin januari klaar zou moeten zijn om 70 tot 80 minuten te spelen en dus aan de aftrap te staan.

Lukaku heeft alvast een goed track record tegen Napoli. In de vier competitiematchen die hij tegen de Napolitanen speelde, scoorde hij drie keer.

Martinez nog in Qatar

Een extra reden waarom Inter op een fitte Lukaku rekent, is dat Lautaro Martinez nog actief is het op het WK met Argentinië. En nadien heeft hij in principe tien dagen rust, zodat hij pas eind december zou terugkeren naar Milaan, de week voor de topper. Niet ideaal dus.

Lukaku zou gekoppeld kunnen worden aan Henrikh Mkhitaryan of Edin Dzeko. Met die laatste stond de Belgische spits nog nooit samen in de ploeg.

Maar Lukaku dat zijn zorgen voor later: Lukaku moet zich vooral op zichzelf richten. De traininingsbeelden zien er in elk geval goed uit: we zien een lachende, gefocuste en hard werkende Lukaku.

