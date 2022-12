Topman van failliete cryptobeurs FTX beschuldigd van oplichten investeerders: “Kaartenhuis gebaseerd op bedrog”

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission beschuldigt de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, ervan een systeem opgezet te hebben om investeerders van het platform op te lichten. Dat meldt de SEC.

Bankman-Fried werd maandag gearresteerd op de Bahama’s, nadat Amerikaanse aanklagers strafrechtelijke klachten ingediend hadden tegen hem. Hij zou volgens persagentschap Bloomberg meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald hebben bij investeerders.

“Wij bevestigen dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis opgetrokken heeft gebaseerd op bedrog, terwijl hij investeerders te kennen gaf dat het om een van de veiligste cryptobeleggingen ging”, aldus SEC-voorzitter Gary Gensler. “De vermeende fraude gepleegd door mijnheer Bankman-Fried is een duidelijke herinnering aan de cryptoplatformen dat ze zich moeten houden aan onze wetten”, aldus Gensler.

In haar klacht eist de SEC dat het de voormalige topman van FTX verboden wordt om nog deel te nemen aan uitgifte, aankoop, aanbieding of verkoop van financiële producten, behalve ten persoonlijke titel, dat hij zijn onrechtmatig verkregen winsten terugbetaalt, dat hij burgerrechtelijk gesanctioneerd wordt en dat hij geen leidinggevende functies meer mag uitvoeren.

Behalve door de SEC zijn ook door een procureur in New York en het Amerikaanse agentschap CFTC klachten ingediend tegen Sam Bankman-Fried. De VS zullen wellicht de uitlevering van de dertiger vragen, zo lieten de autoriteiten van de Bahama’s al weten. Zij zullen overigens ook een eigen strafrechtelijk onderzoek naar de instorting van FTX voeren, aldus Philip Davis, de premier van de Bahama’s.

FTX werd beschouwd als één van de belangrijkste platformen ter wereld voor het uitwisselen van cryptomunten. Begin november kon het plots aan zijn klanten het geld dat ze er hadden niet meer terugstorten. De groep vroeg op 11 november het faillissement aan.