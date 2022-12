Extra premie van 445 euro voor meer dan 40.000 Vlaamse zorgverleners

De sociale partners van de private sectoren van onder andere de woonzorgcentra en dagverzorgingscentra bereikten een akkoord om de resterende middelen van 2022 uit het sociale akkoord toe te kennen aan hun personeelsleden, en dat dus onder de vorm van een éénmalige premie. Die premie bedraagt 445 euro bruto voor wie voltijds werkt. Voor wie niet voltijds werkt, wordt de premie verrekend pro rata de contractuele arbeidsduur. Betaling volgt eind januari 2023.

Concreet gaat het over de personeelsleden van de private en dus niet de publieke sector. Niet alleen de werknemers van de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra zijn betrokken, de premie is er ook voor onder meer werknemers van rust- en verzorgingstehuizen, assistentiewoningen, psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatiecentra. “Ik vind het belangrijk dat deze resterende koopkrachtmiddelen effectief ten goede komen van de personeelsleden. Een meer dan verdiend eindejaarscadeau na een uitdagend jaar”, zegt minister Crevits.

Werkdruk

Ook Zorgnet-Icuro is tevreden. “Het is een belangrijke blijk van waardering voor onze medewerkers in de woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatieziekenhuizen. Door de aanhoudende personeelsschaarste hebben zij het - ook post-covid - heel moeilijk om het vele werk gedaan te krijgen. De werkdruk in de sector ligt bijzonder hoog. Deze erkenning is meer dan welkom in deze moeilijke tijden”, aldus gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, Margot Cloet.

“2022 is en was voor vele werknemers in de sector opnieuw een bewogen jaar met hoge werkdruk. Het personeel in de zorg geeft het beste van zichzelf voor de bewoners, patiënten en cliënten. De grote inspanningen verdienen respect en erkenning. Het personeelstekort is na corona verergerd. Het is absoluut nodig om het tij te keren. Blijven investeren in meer personeel en hogere lonen nu en in de toekomst zijn essentieel om verandering te brengen”, zegt ook Olivier Remy (ACV Puls), mee namens de andere vakbonden ABVV-BBTK en ACLVB.