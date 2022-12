Mooi gebaar: Hugo Lloris stuurt berichtje naar Harry Kane na diens penaltymisser: “Niet makkelijk om de juiste woorden te vinden”

Hugo Lloris is in het dagelijks leven bij Tottenham ploegmakker van Harry Kane, maar in de kwartfinales van het WK stonden ze tegenover elkaar. Tijdens de wedstrijd vloerde Kane de Franse doelman vanaf de stip, maar in de strafschoppenserie trapte Kane de beslissende penalty over. Lloris nam de moeite om Kane nadien een berichtje te sturen, al was dat niet makkelijk.