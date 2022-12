Medewerker van De Lijn vindt gestolen deelfiets van Katrien terug: “Zo blij dat ik die 400 euro niet moet betalen”

Jimmy Verdonck, zo heet Katriens held van de dag. Hij is dagelijks aan het werk in de Antwerpse premetro en zag zo’n tien dagen geleden de oproep van Katrien in onze krant. Hij besloot mee een oogje in het zeil te houden. En wat op voorhand leek op zoeken naar een speld in de hooiberg, lukte Jimmy toch. Hij trof vanochtend de gestolen tweewieler aan in premetrostation Astrid. Iemand had het fietsje daar klaarblijkelijk achtergelaten.

LEES OOK. Op zoek naar gestolen Velo 4015: “Een speld in een hooiberg, maar anders kost me dit 400 euro”

Samen met zijn collega Raf Boesmans was Jimmy op dat ogenblik bezig met een branddetectie-inspectie. Het duo werkt voor De Lijn op de afdeling Service en Expertise Infrastructuur. “We herkenden de fiets meteen”, vertelt Jimmy. “De rode kleur sprong natuurlijk direct in het oog. We hebben de fiets onmiddellijk veilig gestald in een van onze afgesloten technische lokalen.”

400 euro schadevergoeding

Daarop contacteerde hij Katrien Van Mulders met het heuglijke nieuws. “Natuurlijk ben ik super blij”, reageert Katrien. “Blijkbaar stond het fietsje ergens los op een plaats waar maar weinig mensen toegang tot hebben. Jimmy had het artikel in de krant gelezen en het Velo-nummer onthouden. Het is echt tof dat zo veel mensen mee hebben gezocht.” (Lees verder onder de foto)

Jimmy en Raf vonden Velo 4015 in premetrostation Astrid. — © rr

Collega Raf nam vervolgens contact op met deelfietsenaanbieder Velo. Die haalde de fiets al op. “Intussen heb ik van Velo het bericht gekregen dat de fiets terug is geregistreerd. Daardoor hoef ik nu geen 400 euro te betalen.” Want dat was het bedrag dat Katrien zou moeten neertellen als schadevergoeding, mocht het voertuig na vier weken niet opduiken.

Account vrijgegeven

“Bovendien is mijn account niet langer geblokkeerd en kan ik weer gewoon gebruikmaken van Velo. Ook daar ben ik heel blij om.” Want Katrien is een fervente gebruiker van het deelfietsensysteem. Ze doet er nagenoeg al haar verplaatsingen mee binnen Antwerpen. “Eind goed al goed. Jimmy heeft mijn dag gemaakt!”

En tot slot: een fiets in de premetro lijkt misschien een vreemd gegeven, maar het komt wel vaker voor, laat De Lijn weten. “Zo leverde een rondgang afgelopen zomer nog twee fietsen op.”