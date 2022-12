Beelden tonen hoe anonieme politiewagen kilometerslang bromfietser achtervolgt op fietspad: “Ze krijgen hem maar niet te pakken”

“We hadden een oproep voor een winkeldiefstal in de Aldi aan de Genkersteenweg in Hasselt”, zegt Dorien Baens, woordvoerster van de politie LRH. “De dader zou gevlucht zijn. Er zijn dan meteen verschillende patrouilles naartoe gestuurd. Die konden een bromfietser opmerken die voldeed aan de omschrijving. We probeerde de jongeman te laten stoppen, maar die vluchtte weg op het fietspad. Meteen werd de achtervolging ingezet.”

Een toevallige passant zag het niet alleen gebeuren, maar filmde de achtervolging en zorgde voor de nodige commentaar op datzelfde filmpje. “Die scooter heeft nu al drie keer een bocht gemaakt, is drie keer afgestapt en is al even veel keren opnieuw vertrokken”, zegt de begeleidende stem.

Geflipt

De man die de achtervolging filmde, zegt nog: “Die scooterrijder is geflipt. Ze (de politie, red.) rijden nu al tien minuten achter hem aan en krijgen hem maar niet gevangen. We hebben hem ook zien vallen. Hij is opgestaan om verder te vluchten. Dadelijk valt hier nog een dode. De bestuurder van de brommer doet met zijn arm teken naar de agenten die hem achtervolgen, dat er een voetganger langs het fietspad staat. De man is met de scooter naar Bokrijk gereden en van daar opnieuw naar Hasselt.”

Uiteindelijk raakte de politie het spoor van de vluchter even kwijt. Zijn bromfiets werd op de Leeuweriklaan in de Banneuxwijk teruggevonden. Van de bromfietser zelf ontbrak elk spoor. “De scooter is in beslag genomen”, gaat Dorien Baens voort. “We gaan na of het voertuig gestolen is of niet en zetten het onderzoek onverminderd voort.” Intussen volgt de politie een spoor naar de dader. (cn)