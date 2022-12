Medewerkster rusthuis blijft dodelijke brandstichting ontkennen, zaak uitgesteld door “omvangrijk dossier”

Aarschot

De 34-jarige vrouw die is aangehouden voor de brandstichting van woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot, moet volgende week opnieuw verschijnen voor de Leuvense raadkamer. Daar valt de beslissing of M.S. in de gevangenis blijft en of ze later voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. “Het dossier is erg omvangrijk”, zegt advocate Lynn Clerinx, die om de week uitstel had gevraagd. “Mijn cliënte ontkent alle feiten.”