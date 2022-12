Instructeur Russisch leger wil betere uitrusting voor nieuwe soldaten: “Ze komen hier bijna naakt toe”

Een instructeur die rekruten opleidt voor het Russische leger in Stavropol smeekt om betere uitrusting voor de nieuwe soldaten die hij moet opleiden. “De strijders komen hier bijna naakt toe”, klinkt het in een video die via sociale media wordt verspreidt. “Ze hebben bijna geen bescherming aan.” De soldaten zouden ook geen thermisch ondergoed hebben en er is een gebrek aan medische middelen. De beelden werden nog niet onafhankelijk geverifieerd, maar een Amerikaans generaal op rust vertelde aan nieuwszender CNN dat de video “nogmaals een voorbeeld is van hoe Rusland faalt om een modern leger uit te bouwen”.