Eindelijk: Amerikaanse wetenschappers bevestigen doorbraak in kernfusie

In de Verenigde Staten hebben wetenschappers een doorbraak bewerkstelligd op vlak van kernfusie. Bij een experiment is meer energie opgewekt dan er was gebruikt, meldt het Amerikaanse ministerie van Energie.

“Het experiment produceerde meer energie uit fusie dan de laserenergie die is gebruikt om de fusie aan te drijven”, aldus het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), een federale onderzoeksinstelling in Livermore in Californië bij het ministerie van Energie. “Deze verwezenlijking is een grote wetenschappelijke doorbraak die tientallen jaren in de maak was.”

Bij kernfusie worden in een reactor de kernen van verschillende atomen samengesmolten, het omgekeerde van kernsplijting. Kernfusie heeft een enorm potentieel als energiebron, omdat er grote hoeveelheden lichte kernen op Aarde aanwezig zijn, met name waterstof, waardoor de brandstof dus nagenoeg eindeloos voorradig is. Ander voordeel is dat er geen broeikasgassen vrijkomen en veel minder radioactief afval dan bij kernsplijting.

Het experiment gebeurde vorige week maandag 5 december. De resultaten zijn bereikt door een team onderzoekers van de National Ignition Facility (NIF), onderdeel van het laboratorium. In het NIF waren 192 laserstralen gericht op een kleine hoeveelheid waterstof, in een capsule van enkele millimeter. Die stralen verhitten de waterstof tot meer dan 3 miljoen graden. Volgens Budil had het NIF 300 megajoule aan energie nodig om de lasers 2,05 megajoule aan energie op het doelwit te laten leveren. Dat leverde een energieoutput van 3,15 megajoule op.

De Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm prees de doorbraak als “baanbrekend, wereldverbeterend en levensreddend”. “Dit is een mijlpaal van een verwezenlijking voor de onderzoekers en het personeel bij de National Ignition Facility, die hun carrières hebben gewijd om fusie-ontsteking (het punt waarop de reactie zichzelf in stand houdt, nvdr.) een realiteit te zien worden”, zei ze.

De weg is nog lang vooraleer de oplossing op industrieel en commercieel vlak haalbaar is. Volgens Kim Budil, directeur van LLNL, kan dat nog enkele decennia in beslag nemen. Volgens haar zijn er vooral technologische uitdagingen.

Dat er eerst enkele honderden megajoule aan energie moest worden geïnjecteerd, is de keerzijde van het succesverhaal. De energieopbrengst is uiteindelijk een fractie van de input, aldus Tony Roulstone van de Universiteit van Cambridge. Om elektriciteit op te wekken moet minstens tweemaal de hoeveelheid geïnvesteerde energie geproduceerd worden.

Volgens Justin Wark van de Universiteit van Oxford kan het LLNL dit resultaat maar één keer per dag bereiken. “Een fusiecentrale zou dat tien keer per seconde moeten doen.” Wel is de fysicus optimistisch. “De basiswetenschap is vrij goed begrepen en dat zou verdere investeringen moeten stimuleren.”