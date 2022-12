PS schorst Europarlementslid Marc Tarabella wegens corruptieonderzoek

De top van de PS heeft beslist om het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella te schorsen als lid zolang de gerechtelijke procedure loopt. Dat heeft de Franstalige socialistische partij dinsdag gemeld. Tarabella wordt genoemd in de corruptiezaak die is losgebarsten in het Europees Parlement.

De deontologische commissie van de PS was dinsdag bijeengekomen om Tarabella te horen, maar de commissie concludeerde dat ze in de huidige stand van zaken, bij gebrek aan voldoende elementen, niet in staat was om een besluit te nemen.

Daarop heeft het college van de voorzitter en de vicevoorzitters van de partij besloten om gebruik te maken van zijn prerogatieven en het Europarlementslid te schorsen als lid van de PS voor de duur van de gerechtelijke procedure, zo luidt het in een mededeling.

Eerder op de dag had ook de sociaaldemocratische fractie (S&D) in het Europees Parlement al besloten om het lidmaatschap van Tarabella op te schorten voor de duur van het onderzoek. Dat bevestigde fractievoorzitter Iratxe Garcia Perez. “Of hij opnieuw in ere hersteld wordt, hangt af van het onderzoek. Als dat klaar is, zullen we met de fractie een beslissing nemen”, zei ze.

In de corruptiezaak worden momenteel enkel S&D-politici en -medewerkers genoemd. De Griekse Eva Kaili werd samen met drie andere personen aangehouden en wordt uit haar functie als vicevoorzitter van het parlement ontheven. Die beslissing van de fractievoorzitters zal dinsdagmiddag bevestigd worden door de plenaire vergadering van het parlement.

Huiszoeking bij Tarabella

Maar zaterdagavond vond ook bij de Belg Marc Tarabella een huiszoeking plaats. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de omkoping door het Qatarese regime. “Ik heb niets te verbergen en zal op alle vragen antwoorden om alle klaarheid te brengen in deze zaak”, reageerde hij al.

Tarabella zetelt al sinds 2004 in het Europees Parlement en is er onder meer ondervoorzitter van de delegatie die de betrekkingen met het Arabische schiereiland onderhoudt.

Griekse vicevoorzitter uit fractie gezet

Eva Kaili zou op heterdaad betrapt zijn met een tas vol geldbiljetten, al ontkent haar advocaat dat ze smeergeld heeft ontvangen uit Qatar. Kaili werd meteen geschorst door S&D, maar is intussen uit de fractie gezet. Haar afzetting als vicevoorzitter van het parlement is dan ook maar een formaliteit. Als het onderzoek aantoont dat nog andere S&D’ers vuile handen hebben, zullen ook zij de groep moeten verlaten.

Maandag raakte ook bekend dat Marie Arena, een partijgenote van Tarabella, haar functie als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten van het parlement tijdelijk niet meer zal waarnemen. Vrijdag vond namelijk een huiszoeking plaats in het kantoor van een van haar assistenten. Zelf maakt Arena geen deel uit van het onderzoek.

“We moeten over individuen spreken”

In het Europees Parlement in Straatsburg, waar deze week vergaderd wordt, valt het op dat de grote fracties enkel de leden die genoemd worden in het onderzoek met de vinger wijzen en niet elkaar bekritiseren. “We moeten over individuen spreken. Het is onze verantwoordelijkheid om bij de feiten te blijven, en de uitkomst van het onderzoek af te wachten”, zei EVP-fractievoorzitter Manfred Weber.

Of er mogelijk ook liberalen genoemd zullen worden in het onderzoek, beantwoordde fractievoorzitter Stéphane Séjourné dan weer met een vragend gezicht. “Manfred, Iratxe en ik zijn alle drie even verontwaardigd. Het maakt niet uit in welke fractie de feiten zich voordoen”, vulde hij aan.

Manon Aubry, de fractieleider van het extreemlinkse GUE, haalde wél uit naar de S&D en de EVP. Ze beschuldigt hen ervan vorige maand “hand in hand” verwijzingen naar mensenrechtenschendingen in Qatar uit een resolutie geweerd te hebben. Opvallend: na de discussies onder de fracties postte ze op 24 november een video waarin ze zich luidop afvroeg of “Qatar de onderhandelingen geïnfiltreerd heeft”. “Nu weten we dat we dat vraagteken mogen weglaten”, zei ze dinsdag.