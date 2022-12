Acht mensen veroordeeld tot celstraffen van 2 tot 18 jaar na truckaanslag in Nice

Iets meer dan zes jaar na de terreuraanslag in Nice heeft het speciale hof van assisen in Parijs alle acht beschuldigden veroordeeld tot celstraffen van twee tot achttien jaar. Op 14 juli 2016 reed een vrachtwagen in op een menigte die ter ere van de nationale feestdag was samengetroept op de Promenade des Anglais. Daarbij vielen 86 doden en raakten meer dan 400 mensen gewond.

Quatorze Juillet is sinds 2016 nooit meer een échte feestdag in Nice. Het fysieke en emotionele leed dat de aanslag van zes jaar geleden heeft achtergelaten in de Zuid-Franse stad is groot. Een vrachtwagen reed twee kilometer lang doorheen de bekende Promenade des Anglais en probeerde daarbij zoveel mogelijk mensen aan te rijden. Intussen schoot de chauffeur ook met een vuurwapen naar buiten. Met 86 dodelijke slachtoffers is de aanslag in Nice de op één na dodelijkste terreuraanval in het naoorlogse Frankrijk. Enkel Parijs 2015 was nog bloederiger.

LEES OOK. Maandag start in Parijs het proces rond de aanslag in Nice waarbij ook drie Antwerpenaren omkwamen: “Spoor van verdriet voor de rest van ons leven”

De Tunesische vrachtwagenchauffeur Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31) kon niet meer veroordeeld worden. Hij werd na de aanslag gedood door de politie in een vuurgevecht. Acht anderen - zeven mannen en één vrouw - moesten wel voor de rechtbank van Parijs verschijnen op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag die uiteindelijk werd opgeëist door terreurorganisatie IS. Het gaat om verdachten uit de entourage van de dader of mensen die als tussenpersoon betrokken zouden zijn geweest bij de wapenlevering aan Bouhlel.

© AFP

LEES OOK. ‘Held van Nice’ getuigt tijdens proces: “Ik moest dit bloedbad beëindigen”

Liefst 865 personen of verenigingen stelden zich burgerlijke partij in het proces dat in september van start ging. In de slotpleidooien van de beklaagden boden vijf van de acht verdachten verontschuldigingen aan, maar slechts één persoon bekende ook effectief schuld. Ramzi Arefa zei dat hij wel degelijk wapens had verkocht aan Bouhlel, maar voegde eraan toe dat hij niet had nagedacht waarvoor ze zouden dienen. Een andere ontkende dan weer elk verband met de aanslag. “Ik heb niets te maken met wat er daar gebeurd is. Ik ben geen terrorist”, verklaarde hij.

Criminele terroristische vereniging

Drie van de beklaagden, waaronder Arefa, stonden terecht voor ‘criminele terroristische vereniging’. Voor hen eiste het Openbaar Ministerie oorspronkelijk een celstraf van 15 jaar. Bij de vijf anderen werd het woordje ‘terroristische’ weggelaten uit de aanklacht omdat ze niet op de hoogte zouden zijn geweest dat Bouhlel geradicaliseerd was.

Na de laatste verklaringen maandag, trok het hof van assisen zich terug om zich te beraden over schuld of onschuld en eventuele verzwarende omstandigheden. Vandaag kwamen ze naar buiten met het verdict. Alle acht beklaagden werden schuldig geacht. Twee hoofdverdachten werden ook schuldig bevonden aan de zwaardere aanklacht “criminele terroristische vereniging”. Zij werden veroordeeld tot elk achttien jaar gevangenisstraf.