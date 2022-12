Albert Sambi Lokonga verslaat met Arsenal Milan-Belgen en wint Dubai Super Cup

Arsenal heeft dinsdag op de Dubai Super Cup, een oefentoernooi met vier teams in de Verenigde Arabische Emiraten, de zege behaald tegen AC Milan. De koploper in de Premier League versloeg de Italianen in het Al Maktoumstadium met 2-1. Arsenal won ook de penaltyreeks (4-3), die ongeacht het resultaat op de wedstrijd volgt, en kroont zich tot eindwinnaar van het toernooi.

Ødegaard (21.) en Nelson (41.) zorgden voor de 2-0 ruststand voor Arsenal. Milan kwam na de pauze niet verder dan de aansluitingstreffer van Tomori (78.).

In Dubai kwamen heel wat Belgen in actie. Albert Sambi Lokonga verliet bij The Gunners in het slot het veld. Bij Milan begonnen Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx en Divock Origi in de basis. Saelemaekers werd bij de rust gewisseld, Origi na 56 minuten en Vranckx na 74 minuten. Charles De Ketelaere, die in de selectie van de Rode Duivels voor het WK in Qatar zat, ontbrak op het wedstrijdblad.

Punt voor penaltyreeks

Naast Arsenal en Milan nemen ook Liverpool en Lyon deel aan de Dubai Super Cup, een exhibitietoernooi waar de vier topteams zich - zonder hun spelers die de laatste fase van het WK in Qatar haalden - klaarstomen voor de tweede seizoenshelft. De Dubai Super Cup verloopt volgens een eerder atypisch puntensysteem. Een zege levert zoals gebruikelijk drie punten op, maar een gelijkspel is goed voor twee punten (in plaats van één punt). Aan het einde van elke wedstrijd, ongeacht het resultaat, volgt een penaltyreeks, waarbij de winnaar van deze reeks een extra punt krijgt.

Elk van de vier teams komt op de Dubai Super Cup tweemaal in actie, wat in totaal vier duels oplevert. Het team dat aan het einde van het toernooi de meeste punten heeft, pakt de titel. Twee wedstrijden werden voordien al afgewerkt. Arsenal versloeg Lyon (3-0) vorige donderdag en won ook de penaltyreeks, waarna de Fransen het zondag (3-1) haalden tegen Liverpool (met ook winst in de penaltyreeks). Vrijdag valt het doek met Liverpool tegen Milan. Met twee zeges en tweemaal winst in de penaltyreeks is Arsenal met het maximum van acht punten bovenaan de stand niet meer bij te benen.