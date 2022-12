Zeker nog tot zomer beknibbelen en niet meer vies van huismerken (behalve voor bier): zo kijken Belgen naar de crisis

De helft van de Belgen bereidt zich voor op een langdurige crisis. Ze verwachten dat de economische toestand eind 2024 nog niet genormaliseerd zal zijn. Het aandeel dat komende zomer al een einde van de crisis verwacht, bedraagt slechts 13 procent. Dat staat in een onderzoek van communicatiebureau BBDO Belgium. Het bureau heeft vragen over de koopkracht voorgelegd aan duizend Belgen, die samen model staan voor de Belgische samenleving.

De sombere verwachtingen vertalen zich in het consumentengedrag. Zes op de tien Belgen zijn door de inflatie meer huismerken gaan kopen in plaats van producten van een A-merk. De populariteit van huismerken is eerder al gesignaleerd door de supermarktketens zelf. Die werken het fenomeen in de hand door in hun reclame de nadruk te leggen op producten met lage prijzen. Dat gebeurt ook nu, in de aanloop naar de kerstperiode. Vorige maand nog signaleerde Delhaize dat de verkoop van laaggeprijsde producten die als ‘kleine leeuwtjes’ worden gepromoot, met 15 procent is gestegen.

LEES OOK. Delhaize verlaagt prijzen op 500 basisproducten van huismerk: “Om koopkracht te ondersteunen”

Bier van merken blijft populair

Uit de enquête van BBDO blijkt dat voor zuivelproducten zoals melk en yoghurt de huismerken het populairst zijn. Twee derde van de consumenten kiest ervoor. Daarna komen pasta, water, koekjes en kaas. Bij de aankoop van wasproducten, frisdrank en chocolade wordt nog vaker gekozen voor een A-merk.

Bier is het product waar huismerken het minst populair zijn. Slechts 7 procent van de consumenten kiest in dat geval voor een huismerk. Van de ondervraagden zegt 90 procent voor minstens één categorie niet te zullen terugkeren naar een A-merk, ook als de periode van hoge inflatie voorbij is. De helft van de consumenten zegt voor de komende eindejaarsperiode minder geld te zullen uitgeven aan levensmiddelen.

Niet iedereen wordt even zwaar getroffen door de impact van de inflatie op de koopkracht. Dat bevestigen de resultaten van de BBDO-enquête. Vrouwen, mensen met lage of gemiddelde inkomens en ouderen zeggen vaker hard getroffen te zijn dan de rest. In Wallonië voelen meer mensen een zware impact dan in Vlaanderen. Slechts 5 procent van de Belgen voelt weinig of geen impact.