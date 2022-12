Wie in 2050 nog een sigaretje wil roken in Nieuw-Zeeland moet minstens 42 jaar zijn

In Nieuw-Zeeland is een nieuwe wet goedgekeurd die roken op lange termijn uit de samenleving moet bannen. Het land trekt de leeftijdsgrens voor rokers vanaf nu elk jaar op. Zo weten kinderen die na 2008 geboren zijn nu al dat ze nooit tabak zullen mogen kopen.

Gilles Liesenborghs Bron: BBC, The Guardian

Door de nieuwe wet zal het aantal mensen dat sigaretten mag kopen elk jaar slinken. Er wordt namelijk vastgehouden aan de geboortegrens van het jaar 2008. In 2050 zullen bijvoorbeeld alleen 42-plussers nog tabak mogen kopen in de winkel.

Volgens minister van Volksgezondheid Ayesha Verrall is dit een grote stap richting “een rookvrije toekomst”. “Duizenden mensen zullen langer en gezonder leven. En ook het gezondheidssysteem zal een pak minder kosten doordat er minder ziektes zijn die veroorzaakt worden door roken.”

Nieuw-Zeeland treedt al langer streng op tegen rokers. Slechts 8% van de volwassen Nieuw-Zeelanders rookt tegenwoordig nog dagelijks. Ter vergelijking: in België is dat zo’n 15%. Door de nieuwe wet hopen ze dat het percentage in Nieuw-Zeeland tegen 2025 al onder de 5% zal zijn gezakt.

Toch is niet iedereen enthousiast over de nieuwe regel. Critici, zoals de ACT-partij, vrezen dat de kleine handelaars hierdoor zullen verdwijnen en dat er uiteindelijk een zwarte markt zal ontstaan voor tabaksproducten.