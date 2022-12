Rode schorpioenmier duikt voor het eerst op in België

De soort werd in België al langer verwacht. Ze is bekend van Nederland sinds 1993 en is daar op 28 locaties gevonden.

De rode schorpioenmier, of crematogaster scutellaris, komt van nature voor in regio’s met een mediterraan klimaat rond de Middellandse Zee. De soort wordt geregeld geïntroduceerd in Noord-Europa, maar men verwacht dat ze zich door de klimaatopwarming ook op natuurlijke wijze verder noordwaarts zal kunnen uitbreiden.

De mier werd op 2 maart van dit jaar aangetroffen in Oudergem. De miersoort is compleet ongevaarlijk en er is ook nog geen bewijs dat er een impact is op de lokale biodiversiteit.