Opnieuw zware overstromingen door aanhoudende regen in Lissabon: “Niemand had verwacht dat het water zo snel zou stijgen”

De regio werd vorige week al getroffen door hevige regen. Toen kwam een persoon om het leven in een ondergelopen kelder. Intussen is de brandweer al 1.500 keer uitgerukt voor overstromingen, omgevallen bomen en aardverschuivingen. En er is nog niet meteen beterschap in zicht, er wordt woensdag opnieuw veel regen verwacht.