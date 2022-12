Salah Abdeslam wil ontkomen aan levenslang: “We mogen Parijs en Brussel niet met elkaar verwarren”

Advocate Delphine Paci (links), vorige week in gesprek met haar cliënt, Salah Abdeslam. Op dinsdag bleef Abdeslam in zijn cel. — © BELGA

Salah Abdeslam (33) lijkt te willen ontkomen aan een veroordeling tot levenslang, op het proces over de aanslagen op Zaventem en metrostation Maalbeek. Dat mogen we afleiden uit de akte van verdediging die zijn advocate Delphine Paci dinsdag op het proces voorlas.

Salah Abdeslam werd in 2018 al veroordeeld tot 20 jaar cel voor de schietpartij op enkele politiemensen in de Driesstraat in Vorst, en in juni van dit jaar tot levenslange opsluiting voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs. “Maar we mogen Parijs en Brussel niet met elkaar verwarren”, pleitte zijn advocate Delphine Paci dinsdagmiddag, bij het voorlezen van haar vier pagina’s lange akte van verdediging.

Het is een voorspelbare strategie: Abdeslam werd opgepakt op 18 maart door de politie, vier dagen voor de aanslag op Zaventem werd gepleegd. Hij zat in de cel, en had het ultieme alibi. “De inzet is groot voor hem, én voor justitie”, pleitte Paci. “Dat hij niet veroordeeld wordt voor wat hij niet gedaan heeft.”

Dat Abdeslam daardoor meteen zou kunnen worden vrijgesproken, dat lijkt een brug te ver. Abdeslam maakte deel uit van de terreurcel, wat strafbaar is. Het federaal parket verwijt hem dat hij wist dat zijn kompanen op een aanslag aan het broeden waren, maar dat hij daarover zweeg tegenover zijn ondervragers.

Abdeslam weigerde overigens ook dinsdag mee te werken, en was niet aanwezig in de rechtszaal. Het assisenproces gaat maandag verder. De zittingen moeten deze week wijken voor de organisatie van de Europese top in Brussel. Na zes procesdagen, zijn vijf van de 36 juryleden afgevallen. Er moeten er minstens twaalf zijn om een arrest te vellen.