Laatste Hawaïaanse prinses op 96-jarige leeftijd overleden

Hawaï’s laatste prinses is overleden. Het gaat om de 96-jarige Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, ‘Kekau’ voor de vrienden. Met haar dood verdwijnt in een klap een heel stuk inheemse Hawaïaanse geschiedenis.

De prinses was een van de laatste linken met de het oude Hawaïaanse koninkrijk. Ze kreeg de laatste decennia veel lof omdat ze de traditionele Hawaïaanse cultuur in stand probeerde te houden. Het historische koninklijk Paleis Iolani laat weten dat Abigail zondag in alle vrede thuis het leven heeft gelaten.

Sinds haar geboorte in 1926 kende de prinses een interessante levensloop. Ze studeerde onder andere in Shanghai en California en genoot van grote rijkdom door opgestapelde erfenissen. Haar grootvader David Kawānanakoa was destijds de derde in lijn om koning van Hawaï te worden toen het koninkrijk plots omver werd geworpen door Amerikaanse zakenmannen in 1893.

Prins David stierf in 1908, maar omdat zijn weduwe Abigail adopteerde als haar eigen kind, kreeg zij de informele titel van prinses toegewezen. Al moest ze recentelijk nog toegeven dat, als het koninkrijk nu nog zou bestaan, haar neef Edward meer aanspraak maakte op de troon dan zij.

Abigail weidde haar leven en rijkdom aan steun voor de inheemse Hawaïaanse bevolking. Zo financierde ze heel wat schoolbeurzen en richtte ze ook een eigen Foundation op waarmee ze inheemse tradities trachtte in stand te houden. Ze was erg geliefd op het eiland.

Volgens het Paleis had Abigail haar vrouw Veronica Gail Kawānanakoa aan haar zijde tijdens de laatste momenten. Die had ook mooie woorden veil voor haar overleden echtgenote: “Abigail zal herinnerd worden door haar liefde voor Hawaï en zijn mensen. Ik zal haar missen met heel mijn hart.”