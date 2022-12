Bijna onherkenbare bisschop Roger Vangheluwe (86) duikt voor het eerst in elf jaar weer op

Roger Vangheluwe (86), de voormalige bisschop van Brugge, is opnieuw in het openbaar gezien. Dat schrijft Humo op basis van beelden die op 14 juli 2022 in de Sint-Pietersabdij in het Franse Solesmes werden gemaakt. Vangheluwe was die dag aanwezig tijdens de wijding van de nieuwe abt van de abdij en kwam even in beeld tijdens de livestream van die viering op YouTube.

Roger Vangheluwe verdween in 2010 uit het openbare leven nadat hij seksueel misbruik van zijn neef had toegegeven. Hij werd niet gestraft door de Kerk en behield zijn titel, maar na een controversieel interview over het misbruik op zender VT4 moest hij in 2011 helemaal ‘in het verborgene’ gaan.

Vangheluwe trok zich daarvoor terug in de Sint-Pietersabdij in het Franse Solesmes, waar hij na acht jaar even werd gefilmd tijdens de wijding van abt Geoffroy Kemlin (43). De voormalige bisschop van Brugge kwam in beeld toen hij de abdij binnenkwam en na een viering van meer dan twee uur weer vertrok.

Hij is in de loop van de jaren zichtbaar verouderd en is ook heel wat magerder geworden, waardoor hij bijna onherkenbaar is in de video.