Premier De Croo reageert fors na roep om ontslag na gelekte Whatsappberichten: “Dit pik ik niet, het is pure stemmingmakerij”

Premier De Croo ligt onder vuur omdat uit gelekte Whatsappberichten volgens de oppositie zou blijken dat hij de allereerste versie van de begroting van toenmalig staatssecretaris De Bleeker wel degelijk goedkeurde. Zijn moest enkele weken geleden ontslag nemen nadat discussie was ontstaan over de verlaging van de btw op gas en elektriciteit en de daaraan gekoppelde accijnshervorming. Ze had nog geen rekening gehouden met de hogere accijnzen in de begroting die ze aan de Europese Commissie had overgemaakt, terwijl De Croo erop hamerde dat de btw-verlaging wel degelijk budgetneutraal is. Binnen de meerderheid worden evenwel serieuze vraagtekens geplaatst bij die budgetneutraliteit.

Nadien schreef een voormalige medewerker van De Bleeker op LinkedIn dat het kabinet van De Croo via Whatsapp wel degelijk “expliciet zijn akkoord voor de versie met de 1,3 miljard (euro) lastenverlaging” gaf - de versie van de begroting die Bleeker in het parlement indiende. Het weekblad Knack publiceerde dinsdag Whatsappberichten en concludeert dat de premier niet de waarheid heeft gesproken. Daarbij stipt Knack ook aan dat De Croo eerder het bestaan van die berichten had ontkend. N-VA vraagt het ontslag van De Croo omdat hij het parlement zou hebben belogen. Het kabinet van de eerste minister blijft erbij dat die lezing niet klopt.

“De zaken die zogezegd naar boven komen zijn zaken die twee weken geleden al met de pers zijn gedeeld. Dit is oud nieuws”, zo reageerde De Croo. Volgens de premier worden de berichten “uit hun context getrokken” en sloeg zijn fiat in het Whatsappverkeer op een luik over de sociale zekerheid. De opmerkingen over de btw-verlaging zijn volgens de premier op een andere manier gemaakt. “We hebben via andere kanalen - want een begroting wordt niet goedgekeurd via berichten - zeer duidelijk gemaakt dat de voorstelling die het kabinet van de staatssecretaris heeft gemaakt niet overeenstemt met de beslissingen die in het regeringsconclaaf zijn genomen”, stelt hij.

De Croo wijst erop dat de Europese Commissie en het Rekenhof intussen hebben gezegd dat de aanpassingen correct waren. “Ik heb de indruk dat men inhoudelijk ongelijk heeft gekregen (...) en nu probeert men aan een soort stemmingmakerij te doen over iets wat er totaal niets mee te maken had”, zegt hij.

Oppositiepartij N-VA vroeg meteen tekst en uitleg van de premier, maar de eerste minister kwam uiteindelijk niet naar de Kamer. Hij ontmoette dinsdagmiddag de sociale partners, de premier van Vietnam en de ouders van Olivier Vandecasteele. “Ik denk dat dit belangrijke zaken zijn. Woensdag zal ik naar het parlement gaan en op alle vragen antwoorden.”

Jong VLD vraagt transparantie van De Croo

De jongerenafdeling van Open VLD, partijgenoten van de premier, is niet te spreken over de gang van zaken in het begrotingswerk van de federale regering, en de discussie over de Whatsappberichten die dinsdag opnieuw aan de oppervlakte verscheen. Jong VLD eist dat premier De Croo het parlement en het partijbestuur van de Vlaamse liberalen “correct en transparant informeert”, zo luidt een tweet van de jonge liberalen dinsdag.

Jong VLD verwijst onder meer naar de onthouding van het Rekenhof om een oordeel te vellen over de jaarrekening van de federale staat voor 2021. Een andere doorn in het oog is het tekort op de begroting - het grootste binnen de Europese Unie. Daar kwam dinsdag opnieuw de discussie bij over de Whatsappberichten voorafgaand aan het indienen van de begroting, die nadien weer werd bijgestuurd omwille van de “materiële fout” rond de kost van de verlaagde btw op energie en de accijnshervorming.

“Rekenhof die jaarrekening weigert te bespreken. Begrotingsbesprekingen die via WhatsApp verlopen. En een begrotingstekort van meer dan 33 miljard euro. Eén ding is alvast duidelijk: het begrotingswerk is in ons land al jaren broddelwerk. Toekomstige generaties verdienen beter”, luidt het scherp in de tweet van Jong VLD. “We eisen dat Alexander De Croo asap het parlement en partijbestuur van Open VLD correct en transparant informeert.”