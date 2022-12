De eerste Belgische gouden plaat. De wereldhit ‘Jungle fever’. Schilderijen in het SMAK. Allemaal staan ze op naam van Gaston Bogaerts. Gaston wie? Dat de bezieler van The Chakachas amper een bel doet rinkelen, is logisch. Al in 1966 zegde hij het succes vaarwel. Maar met zijn dood, op 101-jarige leeftijd, verliest de Belpop haar oudste strijder en een pionier.