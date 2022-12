Krijgt Kiev eindelijk zijn zin? “VS klaar om geavanceerde Patriot-luchtafweersystemen naar Oekraïne te sturen”

Als we CNN mogen geloven, komt het Amerikaanse ministerie van Defensie een van de komende dagen met een belangrijke aankondiging. Volgens bronnen van de Amerikaanse nieuwszender zou de regering namelijk van plan zijn om geavanceerde Patriot-raketafweersystemen naar Oekraïne te sturen. Minister van Defensie Lloyd Austin en president Biden moeten hun goedkeuring nog geven, maar er wordt deze week nog groen licht verwacht.

Oekraïne vraagt de Verenigde Staten al maanden om het geavanceerde luchtafweersysteem en lijkt nu eindelijk ook zijn zin te krijgen. Het Patriot-systeem is erg effectief in het onderscheppen van gewone kruisraketten, maar zou, in tegenstelling tot de huidige Oekraïense afweersystemen, ook snellere ballistische raketten en bepaalde vliegtuigen kunnen afweren. De deal zou dus erg welgekomen zijn. Zeker nu de Russen volop inzetten op luchtaanvallen die de Oekraïense energie-infrastructuur bestoken.

De Amerikaanse regering legt voorlopig nog de laatste hand aan de plannen voor de levering, maar die zouden snel gefinaliseerd moeten worden. Volgens CNN zouden de Patriots de komende dagen al naar Oekraïne verscheept worden. Hoeveel er dat zouden zijn, is voorlopig niet duidelijk, maar sowieso zal een logistiek huzarenstukje nodig zijn om alles te transporteren. Eén zo’n Patriot-systeem bevat een radarset om doelen te detecteren en volgen, meerdere computers, apparatuur om energie op te wekken, een controlestation en tot wel acht lanceerinrichtingen met elk vier raketten die klaar zijn om afgevuurd te worden.

Buiten de logistieke problemen is het grootste obstakel misschien nog dat de Oekraïeners geen idee hebben hoe ze de nieuwe systemen moeten bedienen. Daarvoor is namelijk heel wat personeel vereist en normaal gezien duurt het maanden om die mensen op te leiden. Volgens enkele Amerikaanse functionarissen zullen Oekraïense soldaten de komende dagen afreizen naar een Amerikaanse legerbasis in het Duitse Grafenwoehr om de nodige training te krijgen.