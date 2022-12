Een stoet verpleegkundigen en artsen kwam dinsdag getuigen over het mysterie rond de dood van Dana Van Laeken (36). Ze werd door Pieter Platteeuw vermoord met wonderbonen – “een venijnig gif”. Maar toen ze in het ziekenhuis crepeerde van de pijn, wisten zorgkundigen niet wat er aan de hand was. “We waren compleet van slag.”