Kinderen beschuldigde ‘wonderbonenmoord’: “Niet alleen Dana gebruikte geweld, papa ook”

“Beide jongens brengen in hun eerste verhoor nagenoeg onmiddellijk een negatief verhaal over Dana naar voren”, zei hoofdinspecteur Bart Parmentier. Ze vertelden over een reeks incidenten met Dana, die onder meer een mes naar hen gooide. Opmerkelijk: na zijn arrestatie gingen de kinderen Pieter Platteeuw geregeld opzoeken in de gevangenis. “De oudste zei dat hij eerst zijn twijfels had, maar hij had papa gehoord en was zeker dat hij het niet had gedaan”, zei de hoofdinspecteur. Het viel hem echter wel op dat beide zonen spraken over ‘zelfmoordneigingen' bij hun plusmoeder. Een woord dat ze wellicht van hun vader hadden gehoord.

Na zijn bekentenissen over de moord werd de loyale houding van de kinderen bijgesteld. “Er viel een last van zijn schouders toen de oudste zoon zei dat hij leugentjes had verteld in zijn eerste verklaring”, zei commissaris Tamara Lavrijsen. “Een van die leugentjes is dat alleen Dana geweld zou hebben gebruikt. Maar dat deed hun papa ook.” Ook de jongste zoon bevestigde dat zowel zijn papa als Dana hem pijn deed. Sinds de bekentenis willen de kinderen geen contact meer met hun vader.(mkm)