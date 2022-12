Zorgkundige van woonzorgcentrum blijft dodelijke brandstichting ontkennen: “Ze schreeuwt haar onschuld uit”

M.S. was zorgkundige in het woonzorgcentrum en ontkent de feiten. — © rr

De zorgkundige die verdacht wordt van de dodelijke brandstichting in woonzorgcentrum Sint-Rochus in het Vlaams-Brabantse Aarschot blijft ontkennen. Kort na haar aanhouding door de onderzoeksrechter belde ze vanuit de gevangenis naar haar ex-man en vader van haar zoontje: “Ik heb niks misdaan”, klonk het.

M.S., zelf zorgkundige in het getroffen rusthuis, werd vorige week door de federale gerechtelijke politie thuis opgepakt. Volgens de speurders zijn er verschillende aanwijzingen dat ze de brand, waarbij afgelopen zomer een 88-jarige bewoner om het leven kwam, zelf aanstak. Haar ex-partner, met wie M.S. kort na haar aanhouding contact opnam vanuit de gevangenis, gelooft dat niet. “Ze huilde onophoudelijk en vroeg of ik voor ons zoontje kon zorgen”, vertelt hij. “Ze schreeuwde haar onschuld uit en zei dat ze niks misdaan heeft. Ik geloof haar. Ze kan dit niet gedaan hebben, ze was te fier op haar diploma van zorgkundige en op wat ze deed.”

Volgens het Leuvense parket zijn er echter aanwijzingen in haar richting. Welke bewijzen de speurders tegen haar hebben, is vooralsnog niet duidelijk. De 34-jarige M.S. moest dinsdag voor de raadkamer verschijnen die zou beslissen of de vrouw al dan niet in de gevangenis blijft. Op vraag van haar advocate Lynn Clerinx werd de zaak een week uitgesteld. Voorlopig blijft de verdachte dus in de cel.

Eerder raakte al bekend dat M.S., die in Sint-Rochus standaard nachtdienst draaide, tijdens de fatale brand meehielp met het evacueren van bewoners. Ze had het nadien naar eigen zeggen ook moeilijk om de brand te verwerken en een plaats te geven. De nacht zelf stuurde ze haar ex-man nog een berichtje: “Niet verschieten, maar er is iets ergs gebeurd.”