In een jaar tijd is een doorsnee eengezinswoning bouwen 37.000 euro duurder geworden, zo berekende de Bouwunie. En er staan nog prijsstijgingen aan te komen, klinkt het bij de architecten. “Er zit maar één ding op: we moeten compacter gaan bouwen, en met materialen die minder gevoelig zijn voor de energieprijzen.”