Wat een avond voor Lionel Messi: hij evenaart Diego Maradona, zit Pelé op de hielen en wordt Argentijnse WK-topschutter

Lionel Messi heeft ook tegen Kroatië voor voetbalgeschiedenis gezorgd. De kapitein van Argentinië scoorde na ruim een halfuur spelen de 1-0 vanaf de penaltystip en deelde nadien nog een assist uit. Het was zijn 11de doelpunt en 8ste assist ooit op een WK: met het eerste is hij nu alleen Argentijns WK-topschutter, met het tweede evenaart hij niemand minder dan Diego Maradona. En er was nog meer.

Messi stond voor de halve finale tegen Kroatië in de Argentijnse WK-topschutterslijst nog op een gedeelde eerste plek met Gabriel Batistuta. Die was erbij op de Wereldbekers van 1994, 1998 en 2002 en kwam uit op een totaal van 10 doelpunten (waarvan 4 strafschoppen). Messi staat nu op 11 goals, waarvan er 3 strafschoppen waren. Messi had daarvoor wel 25 WK-wedstrijden nodig, terwijl Batistuta de klus klaarde in 12 wedstrijden.

Het moet overigens gezegd worden dat De Vlo 5 van zijn 11 goals op dit WK maakte. Momenteel is hij gedeeld topschutter van dit toernooi: ook de Franse superster Kylian Mbappé heeft tot nu toe 5 keer gescoord in Qatar.

Op de WK-topscorerslijst aller tijden komt Messi nu op de zesde plek terecht, die hij deelt met de Hongaar Sandor Kocsis en de Duitser Jürgen Klinsmann. Miroslav Klose (Duitsland) is met 16 doelpunten nog altijd WK-topscorer. Ook Ronaldo Nazario (Brazilië, 15 goals), Gerd Müller (Duitsland, 14 goals), Just Fontaine (Frankrijk, 13 goals) en Pelé (Brazilië, 12 goals) staan in dat lijstje nog voor Messi.

Messi ging tegen Kroatië overigens niet alleen Batistuta voorbij, maar hij evenaarde ook de Argentijnse legende Diego Maradona. Die was op het WK goed voor een totaal van acht assists, een cijfer dat door Messi tegen de Kroaten geëvenaard werd.

Nog meer fraaie cijfers

De kleine Argentijn vierde tegen Kroatië zoals eerder gezegd ook een jubileum. Hij is pas de tweede speler ooit die 25 wedstrijden op een WK speelt, na de Duitser Lothar Matthäus. Als Messi komende zondag in de finale aantreedt, zal hij in die ranglijst alleen recordhouder worden.

Daar stoppen de fraaie statistieken niet. Sinds statistiekenbureau Opta de tellingen in 1966 begon, heeft geen enkele speler in meer verschillende wedstrijden op een WK een doelpunt gemaakt en/of een assist gegeven dan Messi. Hij deed dat in 13 WK-wedstrijden, evenveel als Ronaldo Nazario. (Lees verder onder de foto)

© AFP

Met zijn doelpunt en assist van dinsdagavond is Messi ook op een totaal van 19 WK-doelpunten gekomen waaraan hij heeft bijgedragen (11 goals en 8 assists). Daarmee doet hij even goed als de eerder genoemde spelers Miroslav Klose (16 goals en 3 assists), Ronaldo (15 goals en 4 assists) en Gerd Müller (14 goals en 5 assists).

Messi is ook pas de zesde speler ooit die erin slaagt om in de achtste finales, kwartfinales en halve finales van eenzelfde WK te scoren (noot: er zijn pas sinds 1986 achtste finales op het WK). Enkel Salvatore Schillaci (Italië 1990), Roberto Baggio (Italië 1994), Hristo Stoichkov (Bulgarije 1994), Davor Šuker (Kroatië 1998) en Wesley Sneijder (Nederland 2010) deden het Messi voor.

Schillaci en Suker zijn de enigen die tijdens die reeks ook in hun laatste wedstrijd scoorden. Zij deden dat toen allebei in de troostfinale. Als Messi zondag in de finale scoort, zorgt hij dus voor een unicum in de voetbalgeschiedenis. Nog een leuk detail: voor dit WK had Messi nog nooit in de knockoutfase van een WK gescoord, op dit toernooi heeft hij in die fase al drie goals gemaakt.

Allemaal goed en wel, die statistieken. Maar zondag komt het moment suprème eraan: de WK-finale, de tweede voor Messi. In 2014 verloor hij die met Argentinië tegen Duitsland. Zal hij zondag, op zijn 35ste en bij zijn allerlaatste kans, de ultieme voetbalglorie beleven en wereldkampioen worden?