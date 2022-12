Fusie van olietankerrederij Euronav gaat niet door: Antwerpse familie Saverys haalt slag thuis na maandenlange machtsstrijd

Na een maandenlange machtsstrijd heeft de Antwerpse rederijfamilie Saverys haar slag thuisgehaald: ze heeft de nodige 25% aandelen in handen om de fusie van olietankerrederij Euronav met het Noorse Frontline te blokkeren, zo vernam Gazet van Antwerpen. Daarmee blijft Euronav als onafhankelijk Antwerps bedrijf bestaan. Maar de wettelijke fusie mag dan volgens het kamp-Saverys in de koelkast verdwijnen, in de praktijk zal de Noors-Cypriotische miljardair John Frederiksen het waarschijnlijk nog altijd voor het zeggen krijgen.

Het Belgica-gebouw op het Antwerpse Zuid is al maandenlang het decor van een economische machtsstrijd op het allerhoogste niveau. Met in het ene hoofdkwartier de steenrijke familie Saverys van rederij CMB en in het andere Euronav-CEO Hugo De Stoop, die in het kamp van de Noors-Cypriotische miljardair en Frontline-eigenaar John Frederiksen zit.

Het Antwerpse Euronav en zijn Noorse rivaal Frontline openbaarden op 7 april hun principeakkoord om samen de grootste olietankerrederij ter wereld te vormen, goed voor 69 supertankers en een 75-tal gewone tankers. Volgens het plan zou de gecombineerde groep de naam Frontline krijgen en zou huidig Euronav-topman Hugo De Stoop de CEO worden. De marktwaarde van het nieuwe bedrijf zou 3,85 miljard euro bedragen.

Saverys in het verweer

Maar de triomfantelijke aankondiging viel een dag later al op een koude steen. Scheepvaartgroep CMB, de grootste aandeelhouder van Euronav, liet weten dat hij zich verzette tegen de fusie. “We willen niet meegaan in het kortzichtige verhaal waarbij het transport van fossiele brandstoffen centraal staat”, zei topman Alexander Saverys in deze krant. Hij ziet voor Euronav een toekomst als transporteur van milieuvriendelijke brandstoffen als waterstof en ammoniak. De leiding van Euronav is ervan overtuigd dat olie wél nog een hele tijd een prominente rol in het energieverbruik zal spelen.

Meteen was de toon gezet voor het schaakspel dat erop zou volgen. Met als voornaamste strijdtoneel de beurs. Om de fusie te kunnen tegenhouden, moet de familie Saverys tijdens een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders 25% van de stemmen achter zich krijgen. Elk kamp smeet er vele tientallen miljoenen euro tegenaan om aandelen bij te kopen. Financieel is dat sowieso geen slechte zet gebleken: begin april noteerde het aandeel rond de 10 euro, nu is dat al zo’n 19 euro.

Alarmbellen

Maar enkele dagen geleden kwam plots het bericht dat Frederiksen zijn belang in Euronav opnieuw had laten zakken, van 18,8 naar 17,8%. Meteen gingen er alarmbellen af. Zeker toen bleek dat de familie Saverys al meer dan 23% van de aandelen in handen had. Sinds dinsdag heeft CMB mathematische zekerheid dat de fusie van de baan is: de 25% aandelen zijn binnen.

Toch is dit vooral een symbolische stap, meent analist Olivier Vandewoude van KBC Securities. “Het zat er al even aan te komen dat de familie Saverys genoeg aandelen zou verwerven om de fusie te blokkeren. Dat besefte ook het management van Euronav. In de praktijk verandert dit niet zo veel. Als Frontline zijn aanbod lanceert om aandelen van Euronav te verwerven en meerderheidsaandeelhouder wordt, kan het de baas over Euronav spelen: de financiële afdelingen laten overleggen, een gezamenlijk personeelsbeleid voeren, de strategieën op elkaar afstemmen, schaalvoordelen, … Het blijven dan wel twee aparte bedrijven, maar qua beleid worden ze samen bestuurd.”

De algemene vergadering waar de aandeelhouders van Euronav zich moeten buigen over de fusieplannen, staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. Begin volgend jaar moet ook het ruilbod gelanceerd worden waarbij Frontline zijn eigen aandelen biedt in ruil voor aandelen Euronav om er zo de touwtjes in handen te krijgen. Bij Euronav wil voorlopig niemand reageren op het nieuws van de blokkeringsminderheid van CMB.

Wat nu?

Hoe moet het nu verder? Alexander Saverys wil dat Euronav de dividenden die het met olievervoer verdient, niet meer uitkeert aan de aandeelhouders. Het geld moet volgens hem worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zodat Euronav in de komende jaren ook milieuvriendelijke energiebronnen zoals waterstof en ammoniak vervoert. Hij wil ook dat Euronav op termijn droge bulk en andere materialen transporteert in plaats van olie, met schepen die door waterstof worden aangedreven in plaats van door diesel. Een visie die botst met die van de huidige Euronav-leiding en Frontline: zij zien wel nog veel waardecreatie in olie. CMB belooft een lastige minderheidsaandeelhouder te worden.

Wie de drive van de familie Saverys in deze fusiestrijd wil begrijpen, moet ook even terugbladeren in de geschiedenis. De Saverysen beschouwen Euronav als hún kind. Het is CMB dat in 1995 samen met een Franse reder de olietankervloot Euronav oprichtte. Marc Saverys, vader van Alexander, is de regisseur van het succesverhaal van Euronav, dat onder zijn bewind uitgroeide tot de grootste onafhankelijke tankerrederij ter wereld. Met de verbeten strijd om de fusie met Frontline tegen te houden, heeft de familie Saverys alvast Euronav als onafhankelijk bedrijf gered. De eerste slag is binnen.