Aantal spijbelaars neemt fors toe, en volgens minister Weyts (N-VA) moeten we verklaring niet ver zoeken

Nooit eerder is er zoveel gespijbeld als vorig schooljaar. In het middelbaar was 3,7 procent van de scholieren minstens 15 dagen ongewettigd afwezig. Voor corona was dat slechts 2,6 procent. “We moeten de piste bekijken om de schooltoelage voor kinderen die wegblijven van school niet langer aan ouders uit te betalen, maar wel aan de school”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

De nieuwe spijbelcijfers zijn een wake-upcall voor het onderwijs. Het aantal leerlingen dat problematisch afwezig is – de onderwijsadministratie gebruikt daarvoor de grens van 30 halve dagen – zat de voorbije jaren al in stijgende lijn, maar nu maakt de grafiek een wel heel onrustwekkende bokkensprong.

Vlak voor de coronacrisis ging het om 2,6 procent van de leerplichtige, middelbare scholieren, wat al een stuk meer was dan de 1,9 procent van in 2014-2015. Tijdens het dieptepunt van corona in 2019-2020 waren de scholen verschillende periodes gesloten, dus toen zijn veel minder afwezigheden geregistreerd. Vorig schooljaar schoot het aantal problematische spijbelaars dan plots omhoog naar 3,7 procent.

In het GO! Koninklijk Atheneum in Antwerpen ondervinden ze die evoluties aan den lijve. “Eén op tien leerlingen is dit schooljaar al minstens tien halve dagen ongewettigd afwezig geweest”, zegt directeur Karin Heremans. “In de grootsteden is spijbelen sowieso al een oud zeer. We hebben daarom vanaf dit schooljaar extra maatregelen genomen. Wie ’s morgens te laat komt, moet meteen de dag zelf nablijven. Daarnaast hebben we twee klasondersteuners aangeworven die onder meer worden ingezet om de spijbelaars op te volgen. We zetten ook vrijwilligers in om op huisbezoek te gaan.”

Connectie verloren

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moeten we de verklaring niet ver zoeken. “We betalen nog steeds een prijs voor de rampzalige schoolsluitingen ten tijde van corona. We hebben toen de connectie met sommige leerlingen verloren en de CLB’s hebben minder hun kerntaken kunnen uitoefenen omdat ze belast waren met contactonderzoek.” Ook Heremans ziet een link met covid. “Leerlingen zijn daardoor een stuk structuur verloren en hebben het moeilijker om te aarden in het schoolsysteem”, zegt ze. “Bovendien gaat het vaak om kinderen in een problematische thuis en sinds de corona- en energiecrisis zien we meer gezinnen met financiële problemen.”

Weyts werkt momenteel aan een nieuw actieplan tegen schooluitval. “Volgens mij moeten we daarin ook kijken naar de ouderlijke verantwoordelijkheid, en naar de piste om de schooltoelage voor kinderen die wegblijven van school niet langer aan de ouders uit te betalen, maar wel aan de school”, zegt hij.

Nu kunnen ouders de schooltoelage – voor gezinnen met een laag inkomen – verliezen wanneer hun kind twee opeenvolgende jaren problematisch afwezig is. In het schooljaar 2019-2020 verloren zo 2.624 kinderen die steun. Onder meer de Vlaamse ombudsman Bart Weekers had al kritiek op dat systeem, omdat het enkel de laagste inkomens treft. In het parlement zei Weyts eerder al dat hij de schooltoelage slimmer wil inzetten, en een hervorming van dat systeem lag ook al op tafel bij de laatste begrotingsbespreking. Nu koppelt hij daar dus de spijbelproblematiek aan. Verdere details over het idee wilde Weyts dinsdag niet geven.