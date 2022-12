Castillo blijft in de cel nadat gerecht in Peru zijn verzoek afwijst

Het Peruaanse gerecht heeft dinsdag het verzoek tot vrijlating van de voormalige president Pedro Castillo afgewezen, waardoor hij dus in de gevangenis blijft. Hij wordt beschuldigd van “rebellie” en “samenzwering”.

De rechtbank verklaarde het beroep van de verdediging van de afgezette president, die op 7 december werd gearresteerd, “ongegrond”, aldus rechter César San Martin bij het voorlezen van zijn beslissing.

Peru verkeert in een zware politieke crisis. Pedro Castillo werd vorige week afgezet en opgepakt, nadat hij had geprobeerd om het parlement te ontbinden. De daarna aangestelde nieuwe Peruaanse presidente Dina Boluarte gaat het parlement voorstellen de eerstkomende stembusgang vooruit te schuiven, van 2026 naar april 2024. Boluarte was vicepresidente onder Castillo.