“Nog nooit zoveel journalisten in gevangenis”

Nooit eerder zaten zoveel journalisten wereldwijd in de gevangenis vanwege hun werk als dit jaar. Op 1 december telde de ngo Reporters zonder Grenzen 533 mediaprofessionals die achter de tralies zaten enkel en alleen omdat ze verslag uitbrachten. Dat blijkt uit het jaarlijkse verslag over persvrijheid van de mensenrechtenorganisatie.

Meer dan een kwart van de journalisten in kwestie werd in de loop van het jaar gevangengezet. Volgens het verslag zijn de landen met de meeste gevangenen uit de mediasector China, Myanmar en Iran. Maar ook in Rusland bijvoorbeeld treedt de staat hard op.

Reporters zonder Grenzen registreerde nog nooit zo’n hoog aantal. “Vorig jaar was het aantal gevangenen al met 20 procent gestegen, tot 470”, zegt RSF. “Dit jaar was de stijging iets kleiner, namelijk 13,4 procent.”

Het enorm hoge aantal toont één ding: “Autoritaire regimes sluiten ‘storende’ journalisten steeds vaker simpelweg op. In de meeste gevallen doen ze niet eens de moeite om ze voor de rechter te brengen”, aldus RSF.

Amper iets meer dan een derde van de opgesloten mediaprofessionals is veroordeeld. De overige twee derde zit zonder proces in de gevangenis. “Sommigen wachten al meer dan twintig jaar op hun proces.”

“China blijft grootste gevangenis voor mediaprofessionals ter wereld”

“In China hebben de censuur en de controle extreme vormen bereikt. Het land blijft de grootste gevangenis voor mediaprofessionals ter wereld.” Met Hongkong inbegrepen zitten er nu 110 opgesloten.

“In Myanmar is journalistiek de facto een strafbaar feit geworden, zoals blijkt uit het grote aantal mediakanalen dat na de militaire coup in 2021 werd verboden”, luidt het. In het land zitten 62 gevangenen uit de mediasector.

“Het regime in Iran had zelfs slechts enkele weken nodig om zijn land naar de derde plaats op de lijst te brengen. Daar zitten, amper twee maanden na het uitbreken van massale landelijke protesten, momenteel 47 journalisten in de gevangenis.”

Rusland

In Rusland treedt de politieke leiding sinds de inval in Oekraïne in februari ook hard op, zegt de organisatie. “Bijna alle onafhankelijke media in Rusland zijn in de loop van het jaar verboden, geblokkeerd, tot ‘buitenlandse agenten’ uitgeroepen, of alle drie de voorgaande tegelijkertijd.”

De meeste mediamensen die in het land zijn gebleven, werden gedwongen ondergronds te gaan uit angst voor draconische maatregelen, zegt RSF. Als ze “valse informatie” over het Russische leger verspreiden, kunnen ze tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. “Minstens achttien mediaprofessionals zitten momenteel gevangen, onder wie acht uit Oekraïne. Zij werden gearresteerd op de Krim, die in 2014 door Rusland werd geannexeerd en nu onder de Russische wet valt”, aldus nog RSF.