Onderzoek naar corruptie in Europees Parlement in stroomversnelling? Deel van in beslag genomen bankbiljetten werd in België afgehaald

Een deel van de 1,5 miljoen euro aan cash geld dat de voorbije dagen bij verschillende huiszoekingen in beslag werd genomen, werd afgehaald in België. Dat schrijft L’Echo, bij het parket wordt die informatie bevestigd noch ontkend.

Dinsdag al schreven Knack en Le Soir dat meer dan 1,5 miljoen euro cash geld in beslag werd genomen bij Pier Antonio Panzeri, een voormalig Europees Parlementslid, en de intussen afgezette vicevoorzitter van het parlement Eva Kaili. Dat gebeurde in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement, door een land in de Perzische golf. Het onderzoek werd intussen al ‘Qatargate’ gedoopt.

Een groot deel van dat geld wordt als nieuw beschouwd, zit nog in de plastic verpakking, en werd heel recent in omloop gebracht. Een deel werd bovendien in België afgehaald, de rest van het geld wordt nog onderzocht.

Voor de speurders gaat het om een belangrijke vaststelling die het onderzoek in een stroomversnelling kan brengen. Als bekend is waar dat geld werd afgehaald, wordt het makkelijk om de bank te vinden, en dus ook de bankrekening en de identiteit van de persoon die de opname heeft verricht. Die personen zullen worden verdacht van actieve corruptie. De vingerafdrukken op de biljetten zullen ook geanalyseerd worden, en vergeleken worden met beschuldigden of andere personen die verhoord werden. Voor dat onderzoek is nog enkele weken nodig.