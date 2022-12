Verenigde Staten en Canada getroffen door zware storm: tot 60 centimeter sneeuw

In de Verenigde Staten en Canada zorgt een zware sneeuwstorm dezer dagen voor de nodige hinder.

Ongeveer 9.000 vluchten ondervonden maandag en dinsdag vertraging door de storm, en in sommige westelijke staten – waar tot 60 centimeter sneeuw verwacht werd – moesten wegen afgesloten worden. De hinder zou nog tot woensdag aanhouden, dan vooral in het noordwesten van de VS.

Hetzelfde weersysteem veroorzaakte ook tornado’s in het zuiden van de VS. In de staat Texas vielen minstens zeven gewonden.

