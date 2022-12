Internationale pers valt in zwijm voor Messi: “Een pretentieloze Mozart die nu al de beste ooit is”

De prestatie van Lionel Messi tegen Kroatië en dan vooral zijn assist voor de derde goal, inspireren de internationale kranten tot lovende, soms poëtische commentaren. Volgens L’Equipe speelt hij zondag de belangrijkste wedstrijd van zijn carrière, voor The Guardian maakt het eigenlijk weinig uit of hij nu eindelijk die wereldbeker wint of niet. Corriere dello Sport pakte uit met de meest fantastische titel: “Het alter Diego”.

L’Equipe: “In één actie haalde Messi de transferwaarde van Gvardiol met twintig procent naar beneden”

“Zelfs om een plaats in de finale te vieren, loopt Messi niet”, schrijft Vincent Duluc van L’Equipe. “Hij wacht in de middencirkel tot zijn ploegmaats bij hem komen. Hij staat op één match van de eeuwigheid, van Pelé, van Maradona en niemand anders. In de kwartfinale tegen Nederland werd hij een beetje Maradona door zijn verbale agressiviteit die zo veraf staat van zijn gebruikelijke gedrag en spel. Misschien was het een manier om echt helemaal Argentijn te zijn als antwoord op de verwijten van zijn eerste jaren als voetballer en zijn te Catalaanse identiteit.”

“Zijn huzarenstukje kwam er in de 69ste minuut, toen in een partijtje worstelen met Josko Gvardiol de bal aan zijn linkervoet bleef plakken en hij toch naar de buitenkant wilde, het veinzen van Messi dat hij naar binnen zou komen, maakte van de verdediger een martelaar en Messi, uiteraard, slaagde erin om te ontkomen aan Gvardiol, wiens transferwaarde hij met twintig procent deed kelderen. Hij bereikte Alvarez met pass vol liefde. Dit was niet het tweede doelpunt van Maradona tegen Engeland in 1986, maar wel een blijk van genie dat intact gebleven is in een trotste 35-jarige speler waarvan we vorig seizoen maar een schaduw hebben gezien. Hij heeft meer dan duizend wedstrijden in zijn carrière gespeeld, maar geen enkele wordt zo belangrijk als die van zondag.”

The Guardian: “Ook zonder wereldbeker de beste aller tijden”

“Het wordt het verhaal van de rest van dit WK, maar maakt het eigenlijk nog uit of Messi de wereldbeker wint? Die kleine das-achtige figuur in een te groot wit en blauw shirt, de man die de wedstrijd deed kantelen tegen de ijzeren vuist van het Kroatische middenveld, is nu al de beste voetballer die er ooit is geweest”, schrijft Barney Ronay van The Guardian. “Moet Messi zijn einde nog tooien met dat ding, die wereldbeker des doods? Zijn genie zit niet in het winnen van een wereldbeker, maar in die slenterende figuur daar in de schijnwerpers, kleiner, ouder en alledaagser dan alle superatleten rondom hem, een pretentieloze Mozart die steeds weer buitengewone dingen laat gebeuren.”

Olé geeft een 10: “En zeggen dat hij speelde met last aan de hamstrings”

De Argentijnse sportkrant Olé gaf in de beoordelingen Lionel Messi een tien. “Het is onmogelijk om nog beter te doen, wat een WK speelt Messi. Zijn strafschop was perfect uitgevoerd, hard en hoog, de doelman had geen schijn van een kans. En wat een geweldige assist voor Julián Alvarez na een duizelingwekkende dribbel en schijnbeweging rond Gvardiol. Hij had nog twee kansen om te scoren: bijna een olympisch doelpunt (rechtstreeks uit een corner, red.) en een één op één na het doorboren van de Kroatische muur, die de doelman redde. Leo bleef Maradona-en. En zeggen dat hij speelde met last aan de hamstrings. Hij stak Batistuta voorbij met zijn aantal WK goals en is samen met Lothar Matthaus de speler met de meeste wedstrijden op een WK.”

Marca: “Toen Gvardiol de schijnbeweging van Messi doorhad, lag de bal al in het net”

“Hij moet nog één iconische wedstrijd spelen op dit WK, maar een iconische laatste dans deed hij al rond Gvardiol”, schrijft Rubén Jiménez in Marca. “Messi leek vooraf afgesproken te hebben met Julián Alvarez: We zien elkaar in minuut 69 aan de rechterkant. Je zult me herkennen aan mijn shirt met rugnummer 10 en de bal die aan mijn voet plakt. En Messi kwam zijn afspraak na. Hij nodigde Gvardiol uit: kom met mij mee naar de achterlijn. En Josko volgde hem. Maar halverwege stopte hij en keerde hem de rug toe. Als een golf die zich terugtrekt om met nog meer kracht aan te vallen. En op het moment dat Gvardiol zijn zwemrichting aangepast had, slokte de zee hem op. Messi zette weer aan richting de achterlijn en tegen dat de Kroaat doorhad dat hij op het verkeerde been was gezet, had Messi hem al helemaal ontmaskerd en lag de bal in het net.”

AS: “Van welke planeet kom jij?”

“Van welke planeet kom jij”, titelde de Spaanse sportkrant AS op de voorpagina. “Dit was een Messi voor de legende”, voegde Óscar Garciá daaraan toe. “Messi is vastbesloten om zijn geschiedenis en die van het WK voetbal te herschrijven. Om zijn tweede WK-finale te bereiken leverde hij een buitengewone prestatie af tegen Kroatië, dat niet in staat was om het onuitputtelijke genie af te stoppen. We hebben lang niet meer zo’n geïnspireerde Messi gezien. Hij drukte niet alleen zijn stempel met zijn doelpunt en assist, bij elk balcontact gaf hij de Kroaten het gevoel dat hij niet af te stoppen was.”