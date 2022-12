Antwerpen

Stel: uw organisatie is slachtoffer van een cyberaanval en hackers eisen losgeld in ruil voor de buitgemaakte gegevens. Who you gonna call? De negotiators, onderhandelaars die rechtstreeks communiceren met cybercriminelen om de vraagprijs naar beneden te krijgen. “Ze maken ons soms uit voor het vuil van de straat”, zegt onderhandelaar Geert Baudewijns.