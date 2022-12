Het begon allemaal met een ‘onnozele’ foto: Kamerlid Sander Loones (N-VA) al jarenlang slachtoffer van identiteitsfraude

Veurne

Is het nu zo erg dat hackers persoonlijke gegevens in handen krijgen? Wat maakt het uit, zolang ze de code van je bankrekening niet hebben? Sander Loones, parlementslid voor N-VA, is ervaringsdeskundige. “Ooit stond er een foto van mijn identiteitskaart in de krant. Sindsdien zijn in mijn naam al veel schulden gemaakt. Gelukkig heb ik er zelf nooit een euro aan verloren. Maar het is wel een heel gedoe.”