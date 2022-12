LIVESTREAM. Premier De Croo reageert op heisa over gelekte Whatsappberichten: “Ik speel dit spelletje niet mee”, N-VA vraagt ontslag

“Mevrouw Pas, u laat uitschijnen alsof ik niet in dit parlement wil komen”, reageerde De Croo eerst op een verwijt van Vlaams Belang-Kamerlid dat hij dinsdag niet naar de Kamer wilde komen. “Ik ben hier elke week. Ik wring mij in alle mogelijke bochten om hier te zijn. Als er een Europese top is, dan laat ik de voorbereidende vergaderingen schieten om in de Kamer te zijn. Dat is normaal. Iedereen wist heel goed dat ik hier vandaag zou aanwezig zijn. U wist ook zeer goed dat er een commissie Financiën en Begroting was. Het is de betrokken minister of staatssecretaris die daar antwoordt. Als er vragen zijn over begroting, dan is het de staatssecretaris daar op moet antwoorden. Dat is het reglement. Of het is dat u vindt dat het reglement niet telt, als de camera’s draaien.”

“Maar er bestaat een hoogdringendheid”, vervolgde De Croo. “Ik had gisteren een volle agenda. Het eerste was met het IMF. Niet onbelangrijk. Het IMF spreekt met het hele land over de economische richting van dit land. Het tweede was met Groep van Tien. Die vond geen akkoord, maar waar de regering gefaciliteerd heeft. Derde afspraak was met premier van Vietnam. Een vergadering waarvoor een aantal N-VA-parlementsleden hebben gepleit dat die kon doorgaan. Met goede reden, want Vietnam is een belangrijke partner. Beeld u in dat ik tegen de premier van Vietnam had gezegd dat het niet kon doorgaan. Mijn laatste vergadering was met de familie van Olivier Vandecasteele. Een man die al negen maanden lang onterecht in een gevangenis in Iran zit. Ik heb de indruk dat sommigen hier niet om geven. Als premier moet je soms een afweging maken over wat is de prioriteit? Wat doe ik vandaag en wat doe ik morgen? Het standpunt om dat morgen te doen, was vrij logisch. De pers stelt mij gisteren vragen. U kunt mij niet kwalijk nemen dat ik daar op antwoord.”

Whatsappberichten

“Over de grond van de zaak”, kwam de premier vervolgens ter zake. “Wat is het functioneren van een regering? Een aantal van jullie hebben deel uitgemaakt van een regering. Een begroting is een belangrijk moment. Een regering neemt beslissingen in conclaaf. Die worden daarna genotifieerd. De afspraken die we gemaakt hebben. Daarna wordt dat vastgelegd in wetten. En die wetten die leggen het budgettair kader vast. Een algemene toelichting kunnen alleen de vertaling zijn van wetten. Dat is de basis waarop een regering functioneert.”

“Als men begint een eigen interpretatie te maken van wat in wetten staat: dat is geen manier van werken. De voltallige regering legt het budgettair kader vast, het zijn daarna de ministers en de staatssecretarissen die uitvoeren. Zo, en niet omgekeerd. Daar gaat de discussie over. Het is niet de medewerker of de staatssecretaris die op eigen houtje andere afspraken maakt. Dat kan enkel de regering.”

“De algemene begroting was niet in overeenstemming met de beslissingen die genomen zijn in de regering. Daar is duidelijk op gewezen door mijn kabinet, via de geijkte kanalen, op dat leescomité. Daar hebben wij gezegd dat de toelichting niet overeenkwam met de beslissingen. Dat kan niet unilateraal aangepast worden. Zelfs ik als premier kan dat niet. Dat staat heel duidelijk in de notificaties.”

“Zoals ik daarnet zei: die algemene toelichting week af van wat de regering had beslist. We hebben aangegeven wat fout was, en wat er wel moest staan. Een beslissing van aanpak die achteraf en door de Europese Commissie en door het Rekenhof werd onderschreven. Die methode werd onderschreven. En dat is logisch, want onze beslissing is heel logisch.”

“Mijn ministers moeten beslissingen uitvoeren. En natuurlijk hebben kabinetsmedewerkers contact met elkaar. Op alle mogelijke manieren, ook via tekstberichten. Maar een tekstbericht kan nooit een formele beslissing van een regering herroepen. Nooit, op geen enkele manier. Natuurlijk bestaan die tekstberichten. Ik heb dat nooit ontkend. Maar dat er tekstberichten zijn die een oké geven bij een foutieve toelichting bij de begroting, dat ontken ik. Die bestaan niet. Ik hoop dat ik daarmee duidelijkheid heb gegeven. Het wijzigen van zoiets fundamenteel, dat heeft nooit in een tekstbericht gestaan. En zelfs als je dat zou willen doen, dan doe je dat via een wijziging van de notificaties. We hebben niet enkel aangegeven dat er een fout was, wat er fout was, maar ook wat er wel beslist is.”

“Ik begrijp dat sommigen van de oppositie zien dat ze het debat op de inhoud verloren hebben. (rumoer) Dan voer je de discussie op een iets plattere manier. Ik ga dat spel niet spelen. Als eerste minister ben ik de behoeder van deze regering. En die beslissingen waren zeer duidelijk. Mijn rol was om de beslissingen uit te voeren. We hebben een grote verantwoordelijkheid om ons land door een grote crisis te loodsen. Om ervoor te zorgen dat iedereen het hoofd koel houden. Om ervoor te zorgen dat mensen geen problemen hebben met hun verwarming.”

“Men probeert feiten te verdraaien. Men probeert een situatie te creëren die er niet is. U kunt hier staan roepen en politieke spelletjes te spelen op het moment dat mensen en bedrijven het moeilijk hebben. Maar dat is niet mijn manier.”

Oppositie vraagt ontslag van De Croo

De oppositiepartijen reageerden verontwaardigd op de uitleg van premier De Croo. Sander Loones (N-VA) vroeg dan ook om het ontslag van de premier, en kondigde aan een motie van wantrouwen te zullen indienen.

