Het Marokkaanse sprookje in Qatar blijft maar duren. Karima El Khannouss, de trotse mama van Genk-speler Bilal, maakt het vanop de eerste rij mee. “De Marokkaanse voetbalbond stond erop dat de families van de spelers naar Qatar afreisden. Nu staan we in de halve finale, wie had dat gedacht?”