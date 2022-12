Prins William deelt casual familiekiekje als jaarlijkse kerstkaart

Op de foto is het gezin – William, Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis – in een bijzonder losse setting te zien. Het is een jaarlijkse traditie voor de koninklijke familie om hun favoriete foto’s te delen met Kerst. Vorig jaar deelde William een familiekiekje van hun vakantie in Jordanië.

