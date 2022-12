Reddingsoperatie aan de gang voor bootje op Kanaal: “Dodelijke slachtoffers”

Op het Kanaal is een reddingsoperatie aan de gang voor een bootje met migranten dat in moeilijkheden was gekomen. Dat zeggen de Britse autoriteiten.

De kustwacht “coördineert momenteel een zoek- en reddingsinterventie na een incident met een klein vaartuig voor de kust van Kent”, aldus de kustwacht.

De reddingsactie verloopt samen met het leger, de politie en de douane. Twee Britse helikopters nemen deel aan de operatie, net als boten en reddingsdiensten uit verschillende steden in het zuidoosten van Engeland. Ook een helikopter en een patrouilleboot van de Franse marine zijn ingeschakeld. “Een vissersboot in de zone neemt ook deel aan de redding”, aldus de Britse kustwacht.

Het is nog onduidelijk wat er net is gebeurd met het bootje. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen aan boord zaten van het vaartuig. Volgens de Britse zender BBC zouden er dodelijke slachtoffers zijn, maar is daar nog geen officiële bevestiging van.