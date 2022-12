Hij toverde tegen Kroatië, Lionel Messi. In zijn laatste WK loodste hij zijn team met een goal, een heerlijke actie en een assist naar de finale. Het roept herinneringen op aan die andere legendarische nummer tien van Argentinië, Diego Armando Maradona, die het land in 1986 haast in zijn eentje wereldkampioen maakte. Maar in hoeverre gaat die vergelijking op? Wij zetten de twee naast elkaar.