Club Brugge laat internationals minuten maken tijdens extra oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem

De oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem was aanvankelijk niet gepland, maar lijkt wenselijk voor Club Brugge. Sterkhouders zoals Mignolet en Vanaken speelden namelijk geen minuut op het WK en keerden afgelopen maandag terug op training. Ook Sowah en Odoi kwamen amper in actie in Qatar. Volgende week woensdag begint Club al aan het tweede luik van het seizoen met een bekermatch tegen Sint-Truiden en daarom werd nu nog een extra oefenwedstrijd ingepland om ritme op te doen.

Ook bijna alle andere internationals (Buchanan, Larin, Skov Olsen) zijn inmiddels terug en kunnen vrijdag nog minuten maken. Enkel Lang streek nog niet neer in het Belfius Basecamp: hij moet zich pas vrijdag melden. De oefenmatch tegen Zulte Waregem wordt afgewerkt achter gesloten deuren in het oefencomplex in Westkapelle.