“Als ik geluk heb, staat er een portie spaghetti”: deelkoelkast is groot succes bij wie het minder breed heeft tijdens crisis

De OCMW’s draaien overuren, de rijen voor de voedselbanken worden langer. Nu het ijskoud is, slaat de crisis hard toe. Maar in verschillende Vlaamse steden krijgt een nieuw, warm fenomeen vorm: de deelfrigo. Buurtbewoners stoppen er eten in, en wie honger heeft, neemt het gratis mee. “Ik kom twee of drie per week kijken wat erin zit. Vaak zijn er groenten en fruit. Als ik geluk heb, staat er een portie spaghetti.”