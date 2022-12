Erika Princen toont de barsten in haar muur. — © Frank Misotten

HEERS

De Limburgse gemeente Heers gaat een onafhankelijk onderzoek bestellen om uit te zoeken wat de oorzaak is van de scheuren en barsten in tientallen huizen in deelgemeente Rukkelingen-Loon. “We willen eindelijk weten hoe het zit.”