Vlaams minister Zuhal Demir onder vuur na uitspraak over opvang van vluchtelingen: “We kunnen hier ook geen miljoenen varkens houden”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft woensdag een storm van kritiek geoogst met een uitspraak in een interview met Knack. Daarin zei Demir dat de open ruimte in Vlaanderen onder meer onder druk staat door de opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Ze maakt daarbij een vergelijking met varkens, en die vergelijking is bij verschillende politici in het verkeerde keelgat geschoten.

In het interview zegt Demir onder meer dat ons land de stroom aan vluchtelingen niet aankan. Ze verwijst daarbij ook naar druk op de open ruimte. “Onze open ruimte en ook onze voorzieningen staan op alle vlakken onder druk: van opvangcapaciteit voor vluchtelingen, over de bevolkingsgroei, tot de veestapel. Het is misschien een rare vergelijking, maar wij kunnen hier ook geen miljoenen varkens houden. Ik kan geen lappen grond bijmaken, we kunnen in Vlaanderen nu eenmaal niet alles doen.”

Kritiek

Het is vooral die verwijzing naar de varkens die kwaad bloed zet. Zo vinden verschillende politici dat Demir vluchtelingen vergelijkt met varkens. “Walgelijk, woorden doen ertoe”, tweet Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. “Migratie linken aan ruimtetekort in Vlaanderen is erg kwalijk en nergens op gebaseerd. Het nonbeleid qua betonstop proberen maskeren op kap van vluchtelingen is echt ongezien”, aldus nog Vaneeckhout.

Ook zijn collega-voorzitter Nadia Naji reageert verbolgen: “Vluchtelingen vergelijken met varkens. N-VA heeft het debat rond migratie eerder al verziekt met hun ranzig taalgebruik en bereikt vandaag weer een nieuw degoutant dieptepunt.”

Ook Vlaams PVDA-fractieleider Jos D’Haese noemt de uitspraak van Demir “degoutant”. “WTF @Zu_Demir, wtf. Altijd maar weer mensen tegen elkaar opzetten, zelfs als het gaat om vluchtelingen die in de vrieskou buiten slapen. Dat is niet raar voor Vlaams-nationalisten. Dat is een bewuste strategie. Degoutant”, zo tweet D’Haese.

En ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi reageert scherp. Hij noemt de vergelijking met varkens “ranzig”. “Ja, de irreguliere instroom van economische migranten moet fors aangepakt worden. Ja, dat is nodig om opvangnetwerk voor te behouden voor wie wel nood heeft aan bescherming. Maar vergelijkingen met varkens, moet dat? Niet raar, gewoon ranzig”, zo tweet Mahdi.

Kersvers voorzitter van JONGCD&V Sien Vandevelde sluit zich daarbij aan: “Walgelijk. Mensontwaardig. Wereldvreemd”, tweet ze.

Demir: “Absurde beschuldiging”

Demir zelf heeft op Twitter ook al gereageerd op de kritiek. “Nergens stel ik asielzoekers gelijk aan varkens”, zegt de N-VA-minister. Ze kaatst de bal ook terug richting Vaneeckhout en Mahdi, wiens partijen in de federale regering zitten. “Als jullie de illusie hoog willen blijven houden dat we in ons land oneindige asieltoestromen aankunnen, leg dan eens uit waarom zoveel mensen, zelfs kinderen, op straat moeten doorbrengen ’s nachts?”

Volgens Demir gaat het om een “absurde beschuldiging” die “alleen maar de aandacht wil afleiden van het echte probleem”. “En dat probleem is dat uw regering deze mensen mensonwaardig behandelt. Zij betalen mee de prijs van het non-beleid”, aldus nog Demir.