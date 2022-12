Kosovo vraagt officieel EU-lidmaatschap aan

Kosovo heeft officieel het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Het desbetreffende document is woensdag in de hoofdstad Pristina ondertekend door presidente Vjosa Osmani, premier Albin Kurti, en parlementsvoorzitter Glauk Konjufca. Voor de jongste staat van Europa was het eerder een symbolische daad: het EU-lidmaatschap ligt momenteel nog buiten bereik.