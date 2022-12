Jaar na renovatie van 200.000 euro zinkt deel van kunstwerk Panamarenko naar bodem van meer

Geen Wuivende Krabben, maar zinkende krabben in Knokke-Heist: een jaar na de grote terugkeer van het kunstwerk van Panamarenko zakte een van de drie bollen opnieuw naar de bodem van het Zegemeer. Een menselijke fout, zo blijkt. “Gelukkig werd er geen schade vastgesteld”, klinkt het.

De krabben van Panamarenko werden een dik jaar geleden opnieuw feestelijk ingehuldigd op het Zegemeer nadat ze sinds 2015 verdwenen waren. Door guur weer was het kunstwerk beschadigd. Een renovatie van 200.000 euro bracht soelaas en sinds november 2021 pronkt het kunstwerk opnieuw op het water.

Tot het deze week ging vriezen. Een van de drie bollen zakte door de koudeprik naar de bodem van het Zegemeer. Op het kunstwerk had zich een laag ijs gevormd, waardoor het gewicht toenam.

Het ging om een menselijke fout: de fonteinen van het kunstwerk werden namelijk niet uitgeschakeld toen het begon te vriezen. “En door die ijslaag is een van de bollen gaan zinken”, bevestigt Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen), schepen van Cultuur.

Geen schade opgelopen

Omdat zich een ijslaagje op het Zegemeer had gevormd, duurde het even voor de metalen bol opnieuw aan de oppervlakte kwam. Dat gebeurde uiteindelijk deels door de dooi. Momenteel ligt het getroffen deel wel nog scheef op het wateroppervlak omdat het water op bepaalde plaatsen nog ijzig is.

“We hebben het euvel doorgegeven aan de bevoegde diensten. Het kunstwerk werd ondertussen onderzocht en gelukkig liep het geen schade op”, zegt Vandenbussche. “Wanneer de dooi straks definitief intreedt, zou het kunstwerk automatisch weer op z’n plooi moeten komen. De fonteinen werden intussen ook volledig uitgeschakeld.”

Ook de grootste bol en bijhorende krab zitten onder het ijs, maar die zakten vooralsnog niet naar beneden. Een mooi wintertafereel, maar toch eentje dat ze in Knokke-Heist liever niet zien.