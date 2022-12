VIDEO. Silvio Berlusconi choqueert: “Ik geef jullie een bus vol prostituees als jullie topclub kloppen”

Silvio Berlusconi (86) heeft op het kerstdiner van AC Monza, de club waarvan hij eigenaar en voorzitter is, zijn publiek weten te choqueren. Monza doet het sinds de aanstelling van trainer Raffaele Palladino goed en staat als promovendus negen punten boven de degradatiezone. Voor de flamboyante politicus, ex-premier en ondernemer ontbreekt er nog een kers op de taart: een zege tegen een topclub. “Dan geef ik jullie een bus vol prostituees”, beloofde hij. Een zeer bedenkelijke uitspraak, of ze nu grappend bedoeld was of niet, want Berlusconi kwam in het verleden in opspraak door seksfeesten met escortes, waarvan zeker één minderjarig was.