VBO en Centrum voor Cybersecurity België lanceren gids voor bedrijven: eerste hulp bij cyberaanvallen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) hebben een gids samengesteld voor bedrijven die het slachtoffer zijn van een cyberaanval. Als een soort van eerste hulp bij cyberaanvallen bevat de gids een stappenplan. Daarnaast heeft de gids als doel bedrijven te sensibiliseren over een degelijke cyberveiligheid. Dat heeft het VBO woensdag aangekondigd.

Naast het CCB, de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in ons land, heeft het VBO de krachten gebundeld met bankenfederatie Febelfin, federatie van technologiebedrijven Agoria, uitzendfederatie Federgon en verzekeringskoepel Assuralia. De gids moet een brug slaan tussen de overheidsdiensten en de ondernemingswereld. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe bedrijven cyberincidenten bij de RSZ moeten melden en hoe ze bij de RVA periodes van tijdelijke werkloosheid door een technische storing kunnen melden. Tegelijkertijd moet de gids “instanties bewust maken van de moeilijkheden waarmee de aangevallen bedrijven te maken krijgen, zodat ze eenvoudige centrale contactpunten opzetten”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

LEES OOK. “Ze maken ons soms uit voor het vuil van de straat”: zij onderhandelen “vaker dan je denkt” met cybercriminelen over losgeld

Daarnaast lijst de gids concrete tips op om bedrijven zo goed mogelijk te wapenen tegen een cyberaanval. Zo wordt bedrijven aangeraden om een zogenaamde ‘Cyber Incident Roadmap’ te ontwikkelen en die op papier te bewaren. Ook een geüpdatete lijst van te contacteren instanties wordt best op papier bewaard. Verder kunnen opleidingen en sensibiliseringscampagnes voor werknemers helpen om cyberaanvallen te voorkomen.

LEES OOK. Doorlichtingen toonden in 2020 en 2021 al zwakke plekken in IT-systeem van stad Antwerpen

Een goede cybersecurity was altijd al belangrijk voor bedrijven, meent het VBO, maar de coronacrisis en het toenemende belang van e-commerce en telewerk hebben de relevantie enkel maar versterkt. “Bedrijven moeten er zich van bewust zijn dat de vraag vandaag niet meer is of uw bedrijf ooit het slachtoffer wordt van een cyberaanval, maar wanneer”, zegt Timmermans.